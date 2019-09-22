身為火箭管理階層真正的決策者，火箭老闆費爾蒂塔竟在接受《SNY》訪問時表示，自己相當意外「甜瓜」安森尼上季只在火箭打了10場就被釋出，更稱讚安森尼絕對能替NBA球隊做出貢獻，但都把人放走了，費爾蒂塔說這些有用嗎？

「這很不尋常，因為我沒機會跟安森尼見面，聽說他是個紳士，也願接受在球隊的任何角色，」費爾蒂塔說，「沒想到球隊營運部門決定把他釋出，連我都很意外，但我決定尊重他們的專業決定，儘管我認為安森尼是歷史最佳球員之一。」

「我絕對相信安森尼能替NBA球隊帶來貢獻，他可以替很多球隊做出貢獻，我跟你保證，30支球隊有150名先發，安森尼仍是NBA最好的150名球員之一，」暗示安森尼仍具先發實力的費爾蒂塔說，「但我不會後悔釋出安森尼的決定。」

費爾蒂塔強調自己很清楚火箭營運部門怎麼處理釋出安森尼這件事，儘管經常聽到不同版本的報導或觀點，讓他感到有點失望，他卻選擇相信自己的團隊，「他們很會分析，也知道該怎麼做好自己的工作，我肯定不會在這方面反對他們。」

(中時電子報)