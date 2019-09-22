2019年往日本韓國的颱風路徑圖。(圖擷自天氣風險管理公司)

今年的颱風怎麼又哈日了？喜愛赴日旅遊的民眾一定很有感，今年夏天颱風老往日本跑，不論航班或行程全都大亂。從數據來看，今年17個颱風登陸日本有4個，而台灣今年只有1個白鹿颱風登陸，兩相對比之下，今年颱風真有哈日的fu。

氣象專家賈新興在臉書上表示，截至目前今年共17個颱風生成，比氣候值18.3少了一個颱風，這17個颱風中已經有4個登陸日本了 (目前不含塔巴)，去年全年有5個登陸，而今年對台灣而言有1個颱風登陸(白鹿颱風)。

賈新興分析，為什麼今年的颱風又哈日了？根據低空大氣的資料顯示，今年的副高偏強偏北，特別是日本東南外海附近，去年同期的大氣特徵也非常類似，相同的導引氣流容易將颱風引導至日本及韓國，這就是今年和去年颱風哈日的原因。

颱風襲台少，台灣上空是不是有個金鐘罩呢？賈新興說，這個從低空大氣不容易看出來，低空的大氣看到過去30天，季風低壓很活躍，這期間共有7個颱風生成，再往高空就可以看到今年台灣完全被中層太平洋高壓所罩著，而且今年中層的太平洋高壓長得又壯又長，橫跨整個太平洋至南海及中南半島，再更往高層也可以看到南亞高壓也異常偏強，這個高空東西方向的南亞高壓和太平洋高壓連成一氣，遂築起了一道防護牆了。

(中時電子報)