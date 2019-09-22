戴資穎擊敗陳雨菲後接受官方訪問。（嵌入自愛爾達電視youtube）

台灣「羽球一姐」戴資穎21日在中國公開賽4強上演大逆轉，於決勝局落後6分下絕地反攻，還救回1個賽末點，反以2比1淘汰大陸女將陳雨菲，下周最新排名確定重回世界第1。小戴賽後接受世羽聯（BWF）官方訪問時，坦言此役受風勢影響，對手又很熟悉自己的球路，贏得並不容易。

「我自己一開始下去的時候，好像比前兩天風再大一點，」小戴說：「所以自己第一局下去的時候，控制得很差，稍微有影響到自己心態吧。」

的確，小戴首局的失誤次數非常多，只拿6分也很罕見，但她終究還是在第2局回穩，以逆轉之姿拿下勝利。儘管獲勝，小戴仍說陳雨菲打法積極又熟悉自己的球路，讓她打得很辛苦。

「我覺得她今天打得讓我很多的壓迫，打起來不是很容易。」小戴覺得，陳雨菲似乎很熟悉她的球路，「其實在打的時候，我就覺得會有很多她先預測到我的地方，在整個打的過程中，好像她都可以知道我的球路。」

熟悉或許是必然的，畢竟小戴與陳雨菲生涯已經14度交手，而且小戴從2016年底坐上球后之後，陳雨菲剛好崛起，兩人碰頭非常密集。所幸薑是老的辣，陳雨菲距離首次成為世界第1，一度僅有1分之遙，仍被小戴硬生生擋下，贏得生涯對戰第13勝。

(中時電子報)