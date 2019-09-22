美國總統川普6月訪英時，身為美國同胞，但向來對他作風很感冒的薩塞克斯公爵夫人梅根以產後休養為由，拒絕與他見面，令這位白宮主人尷尬之餘，不禁怨她難搞。
不過，據《赫芬頓郵報》（HuffPost）報導，梅根和夫婿哈利為了媒人米莎‧娜努（Misha Nonoo）20日大婚，遠赴羅馬參加婚禮，竟然和第一女兒伊凡卡與駙馬庫許納尷尬同框。
米莎‧娜努是知名時裝設計師，而她梅開二度的新婚夫婿則是石油大亨赫斯（Michael Hess）。事實上，當初娜努之所以能巧扮紅娘，成就梅根與哈利舉世矚目的姻緣，是由於她不僅是梅根的閨密，第一任丈夫更是哈利王子的密友吉爾克斯（Alexander Gilkes）。
至於伊凡卡夫婦會出現在這場名流雲集的婚禮，是由於新郎赫斯除了是庫許納的密友外，也是庫許納弟弟約書亞（Joshua）的哈佛同窗。
娜努成就了王室姻緣，自己也覓得理想歸宿，而她的英國豪門貴公子前夫吉爾克斯也沒閒著，據說他和俄羅斯名網球女將莎拉波娃穩定交往，好事將近。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。