梅根與伊凡卡出席名時裝設計師娜努的婚禮

美國總統川普6月訪英時，身為美國同胞，但向來對他作風很感冒的薩塞克斯公爵夫人梅根以產後休養為由，拒絕與他見面，令這位白宮主人尷尬之餘，不禁怨她難搞。

不過，據《赫芬頓郵報》（HuffPost）報導，梅根和夫婿哈利為了媒人米莎‧娜努（Misha Nonoo）20日大婚，遠赴羅馬參加婚禮，竟然和第一女兒伊凡卡與駙馬庫許納尷尬同框。

梅根與伊凡卡出席名時裝設計師娜努的婚禮

米莎‧娜努是知名時裝設計師，而她梅開二度的新婚夫婿則是石油大亨赫斯（Michael Hess）。事實上，當初娜努之所以能巧扮紅娘，成就梅根與哈利舉世矚目的姻緣，是由於她不僅是梅根的閨密，第一任丈夫更是哈利王子的密友吉爾克斯（Alexander Gilkes）。

至於伊凡卡夫婦會出現在這場名流雲集的婚禮，是由於新郎赫斯除了是庫許納的密友外，也是庫許納弟弟約書亞（Joshua）的哈佛同窗。

娜努成就了王室姻緣，自己也覓得理想歸宿，而她的英國豪門貴公子前夫吉爾克斯也沒閒著，據說他和俄羅斯名網球女將莎拉波娃穩定交往，好事將近。

(中時電子報)