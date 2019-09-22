20年前的9月21日凌晨1點47分，南投發生規模7.3大地震，造成2000多人死亡，無數房屋倒塌、家庭破碎，全台損失難以估計，在當時資訊傳播尚不發達的年代，地震當下新聞台畫面是什麼呢？「懷舊達人」張哲生就把當時畫面都錄了下來。
地震發生當下，台視正播放由鄭少秋主演的古裝劇《香帥傳奇》，旁邊則是由跑馬燈傳遞即時災情；中視則是立刻中斷節目，使用靜態文字播報新聞；民視則是連線CNN，轉播CNN的畫面，但由於訊號太差，畫面滿是雜訊；不久後，台視也中斷《香帥傳奇》的播放，改播台北市八德路東星大樓倒塌的即時畫面。
不少6、7年級生也紛紛憶起當下，表示：「東星大樓就在我家隔壁，往窗戶一看嚇壞了」、「地震前一秒我驚醒，有夠不可思議」、「只記得先停電才地震」、「當晚天空突然變好紅，還記得李登輝總統緊急發布談話」、「當時的新聞畫面都好單純」、「當時在從軍，運了一堆大體，找到後面都用聞的再找...」，也有網友諷刺說「要是發生在現代，只會看到一堆人打卡PO地震文洗版」。
(中時電子報)
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