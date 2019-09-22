跆拳道黑帶女星李相林近期在導演王毓雅與美國好萊塢製片公司GarzaDigital 合作的動作電影《木蘭特工》IP系列中，展現高超武藝，日前受邀參加多倫多影展，接受當地媒體採訪時，受到外國媒體盛讚她極具新生代國際動作女星接班氣勢，稱她「文武雙全，身手了得」。

李相林。

李相林在開幕式憑著一席黑色優雅連身的深V褲裝，展現國際風範與武打明星氣質，令現場媒體與観眾驚艷，並受到加拿大影展華人代表青睞，邀請參與明年與加國合拍之電影的拍攝。李相林表示，很高興能帶著自己主演的作品到國際上向大家學習，並感謝導演可以帶領她參與和各國合作影片演出，期許自己朝多元化發展，一步一步進軍好萊塢大螢幕。

導演王毓雅則表示，李相林在電影的動作戲表現俐落，是難得一見的亞洲動作女星架式，在文藝片《淺愛》中，又有另一種文青氣息，臨場感十足，亳不設限，能收能放的多元樣貌深具潛力。美國製片人Bianca De La Garza也對李相林表示讚賞，更承諾規劃將她引薦至好萊塢拍攝更多動作系列影視作品。李相林謙虚說，一定會珍惜每個不同面向的演出機會，用更多的作品與觀眾相見，也期許自己未來能夠在更多國際的平台上嶄露頭角。圖/多大整合行銷提供

李相林在當地受訪。

(中時 )