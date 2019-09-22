甜心女神封號的樓心潼與帥氣巨人孟澔21日受邀出席南區國稅局臺南分局舉辦的「樂活臺南e起購公益活動」，兩人擔任活動大使，呼籲大家踴躍捐出雲端發票，幫助公益團體，紛絲熱情響應，讓愛心溫暖的傳遞！提到發票，樓心潼笑說：「我個性迷糊，多年前整理房間，發現一堆發票，好奇心對獎，驚喜中了頭獎20萬元，但開心不到10秒，仔細核對才驚覺早已過期，頓時捶胸頓足，懊惱之餘仍樂觀轉念，「相信不久千萬大獎得主一定是我啦」。被好友封為中獎達人的孟澔則笑說，曾經歷經演藝事業低潮，因為中獎發票，神救援的靠著吐司撐過，走過轉折後，孟澔笑說感謝財神的持續眷顧，最近還被雲端發票通知中了4000元獎項，讓他超驚喜。

提到近況，樓心潼忙於照顧剛做完心導管手術的母親，近來都陪著老媽上健身房運動復健，欣喜的看著老媽氣色回復。問到感情，樓心潼說，18歲很渴望能結婚生子，但現在年過30，依然單身，感情隨緣吧，先專心演藝事業比較實際。

近來加入黃鐙輝家族，樓心潼說演藝計畫以多元為主，戲劇、主持並重，很期待有別於過往八點檔戲劇的演出，一直以甜心形象被粉絲喜愛，樓心潼笑說想挑戰內心戲的角色，正、反兩面的人物詮釋，「我都很樂意嘗試」，近日將參與大愛戲劇演出，有著吃重的探討心靈層面的演出，很期待新的挑戰演出。

因主演電影《錯命逆行》演藝事業谷底翻升，孟澔近日忙著接拍房產廣告與3部微電影男主角演出以及籌備新專輯等等，讓孟澔笑嘆一天只能睡3小時，忙到想一天想當兩天用，「但我真的很珍惜忙碌，連著兩年受邀出席擔任南區國稅局雲端發票活動大使，活動現場」。孟澔也開心的捐出發票做公益，孟澔說對於發票中獎真的很有感，平均每期都會中獎好幾張的發票，讓他度過許多人生難關，希望此次捐出的發票也能更多中一些獎項，多多幫助公益團體。

樓心潼（左）與孟澔。（南區國稅局臺南分局提供）

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