電視劇《守著陽光守著你》20日舉行殺青宴，主要演員群李千那、是元介、吳品潔、潘柏希、陳文山、陳大天、龍隆等劇組人員齊聚一堂，為歷經3個多月的拍攝畫下完美句點。為期三個月的拍攝期雖然時間不長，但演員朝夕相處也培養出深厚感情，時常在下戲後一同聚餐，殺青宴當天演員們更說好dress code是吊帶褲，一同穿著吊帶褲拍照相當俏皮。

是元介（左起）、李千那、吳品潔、潘柏希。華視提供

資深演員龍隆曾參與1982年版《守著陽光守著你》擔任男主角，於全新版本的《守著陽光守著你》戲中演出男主角是元介的爺爺，被邀請上台致詞時還笑說：「這樣都暴露我的年紀了，40年前我演出時也是小鮮肉呢！」他開心在40年後還能再次演出，透露當時剛進組相當緊張因為都不認識現在的演員，但相處過後大家都相當融洽，很開心能與新演員們合作，更希望能與40年前播出時一樣熱烈。

是元介（左起）、李千娜、吳品潔、潘柏希。

女主角李千那表示，拍攝當天才被通知當天殺青，完全沒有心理準備，只覺得相當捨不得，雖然在艱辛的氣候下拍攝，但也因為辛苦讓大家的心都緊緊相依，當看到片花時都覺得一切辛苦都是值得的！男主角是元介透露殺青後相當捨不得，許久沒有接下長集數的戲劇，與劇組的感情如家人一般，表示雖然不捨但是很棒的回憶會放在心中一輩子！在劇中與是元介飾演兄弟的潘柏希，則表示很久沒有遇見這樣充滿正能量的工作夥伴了相當開心！在殺青宴上是元介與潘柏希還被李千那、吳品潔拱「男男接吻」，潘柏希不斷閃躲但是元介看似相當自在也讓現場氣氛超high。

陳大天（左起）、何紫妍、王暄晴、潘柏希、吳品潔、是元介、李千那、方琦、楊永維。

(中時 )