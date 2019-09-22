規模5.6淺層地震今天下午侵襲阿爾巴尼亞西部，迫使多個城市的居民倉皇逃往街道上避難，強烈搖晃造成首都地拉那斷電以及鄰近一個村莊10餘棟民宅倒塌，所幸僅數十人受輕傷。

阿爾巴尼亞國防部女發言人表示，「無人死亡」。她告訴法新社：「約20人受輕傷前往醫院接受治療，他們被掉落的物品或牆壁磚石擊中，以及恐慌發作。」

她又說，地拉那（Tirana）部分住宅和建築物受損，但未倒塌。國防部正在評估其他城鎮和村莊的損害情形。

國防部表示，這是阿爾巴尼亞過去20到30年以來遭逢的最強烈地震。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震於下午約4時（台灣時間晚間10時）發生，規模為5.6，震央位於首都地拉那以西不到40公里的杜拉索（Durres）附近，震源深度10公里。

法新社記者和目擊者見到杜拉索及地拉那的許多窗戶破碎，建築物牆面嚴重裂開。一家超市內的架上商品散落一地。掉落的磚石造成地拉那多部停放車輛受損。

目擊者表示，地拉那大學（University of Tirana）地質系大樓也授損。

媒體報導稱，地拉那有一棟龐大建築物嚴重受損，居民被迫撤離。

據當地媒體報導，位於地拉那10公里外的海梅斯村（Helmes）有2人受輕傷，10餘棟民宅倒塌。

地拉那的眾多居民因擔心餘震，待在戶外好幾個小時。

第一起強震發生後，接著又發生2次餘震，包括11分鐘後的規模5.3餘震。

地震也造成地拉那以及一些其他城鎮和村莊停電與電話斷線。

(中央社)