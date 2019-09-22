蔡英文總統的博士論文爭議延燒，曾任陳水扁辦公室主任的政治評論員陳淞山不禁示警，要趕快好好處理論文爭議，刻意忽視它，或者想等到選戰後期再拿出「一槍斃命」的證據，可能就為時已晚。

陳淞山在《美麗島電子報》撰文分析說，國民黨已經開始調整好腳步，準備「轉守為攻」，從蔡英文論文爭議，蔡的民生經濟治理及國營事業官位酬庸問題，到連斷2個邦交國的國際外交困境，對蔡英文的人格、治理能力與領導能力展開全面性的攻擊。而她因香港「反送中」獲利的高民調，可能會受到這一波內外夾擊，開始逐步下滑，而國民黨總統參選人韓國瑜則應該會開始止跌回升。

陳淞山指出，蔡英文得要有效拆解博士論文爭議，是重要的政治問題，因為這是喜樂島聯盟與國民黨共同的政治打擊點，這也是蔡英文「政治人格與道德」的挑戰，容易積非成是，也不是蔡英文表示學位是真的就能止住爭議，他建議蔡總統應立即主動拿出論文加以澄清，而不是靠漫長的法院審理程序去論斷真假。

陳淞山指出，若蔡英文論文真的遺失了，也要積極去找出當時的畢業證書、論文口試委員，或要求倫敦政經學院正式對外公布或提出說法來釋疑，否則當斷不斷，只會任由「謠言」滿天飛。蔡英文要趕快好好處理論文爭議，不要因為覺得無辜，就刻意忽視它，或是想等到選戰後期再拿出「一槍斃命」的證據，來反制或打擊對手，作為選戰策略的政治操作，可能到時就為時已晚，容易弄巧成拙，或衍生出更多相牽連的負面政治骨牌效應。

(中時電子報)