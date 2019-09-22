太平洋島國吉里巴斯20日與台灣斷交，我外長吳釗燮指責吉里巴斯索求援贈民航客機未果，而中國大陸承諾贈款採購民航機與商用渡輪。吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）則在21日透過電子郵件說明和台灣斷交的原因，就是為了吉里巴斯國家與人民的最佳利益。

台灣在不到一周的時間失去了第2個盟友，我國政府周五表示，中國大陸以經濟投資來吸引吉里巴斯。根據路透報導，吉里巴斯總統辦公室發出一封電子郵件聲明，指它與中國大陸復交是ㄓ「針對我國國際關係，經過長期的內部審查和評估之後，選擇符合我國與人民的最佳利益」。

繼南太平洋島國索羅門群島16日與我國斷交，吉里巴斯也在20日閃電跟進， 5天斷交2邦交國。我外交部長吳釗燮譴責吉里巴斯總統曾向我國索求高額贈款以購買民航機，我方僅承諾以優惠商業貸款協助，吉里巴斯於是轉向中國大陸，中國大陸則贈款採購多架民航機與商用渡輪等，這是台吉斷交最重要原因。

(中時電子報)