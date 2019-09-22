◎中國時報

國民黨總統參選人韓國瑜與蔡英文總統，繼上周末隔空互嗆後，昨日周末再拚場，韓上午再抵台中與燕子同框，下午直搗尋求2020連任的蔡英文總統屏東故鄉；蔡也不甘示弱，一早攻入韓的妻子李佳芬雲林娘家，下午轉進到南投縣走透透，決戰中台灣，兩人周末互踩地盤較勁，升高對決態勢。

競技運動沒有永遠的贏家，即使是「舉重女神」郭婞淳亦然。但21日世錦賽面對降量級挑戰的北韓勁敵崔孝辛，在抓舉、挺舉都繳出超過郭婞淳保持的世界紀錄成績，郭婞淳仍在拿手的挺舉還擊，以抓舉106公斤、挺舉140公斤、總和246公斤，後兩者均破世界紀錄的情況下，技壓崔孝辛拿下2金1銀。

大陸國務委員兼外交部長王毅昨在北京與索羅門群島外長馬內萊，簽署《中華人民共和國和索羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》，建立大使級外交關係。對此，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團昨「七問蔡總統」，要求蔡英文具體向國人回答「連續斷交是捍衛主權嗎？」「除了卸責講幹話，能保證不再斷交嗎？」

◎旺報

中美全面戰略競爭開始，北京模式與華盛頓模式的優劣受到全球關注。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫21日指出，二戰後，世界思潮先後歷經重政府治理到重市場作用的轉變，「有效市場、有為政府」的有機結合，成為大陸這幾十年來發展的經驗總結。

中研院院士朱雲漢21日在北京的一場演講指出，中國發展模式重塑了全球經濟分工格局、開啟現代化模式的多元競爭、開創新的援助模式、拉抬非西方世界全面崛起；他認為，中國是第一個不以掠奪者、支配者姿態去面對未開發國家的大國，也不以資本回報極大化為考慮，尊重對方國情。朱雲漢舉例，衣索比亞借鑑中國經驗，已進行到第二個五年計畫，並成立類似發改委的機構，經濟表現亮眼。

以「共建一帶一路、共繪合作願景」為主題的第16屆「中國—東盟博覽會」、「中國—東盟商務與投資峰會」於21日至24日在廣西南寧舉行。本屆東博會規模盛大，峰會論壇總數達33個，聚焦國際陸海貿易新通道、自貿區、金融開放門戶、全面對接粵港澳大灣區等建設議題。

◎工商時報

台股萬一關卡遇壓，本周在萬一前止步，不過熱錢持續流入台股，外資已經連續12日買超台股，由於外資一旦啟動買超不容易立即轉向，投資人本波緊跟外資腳步，有外資護航四強股如台新金等15檔。

國內投信債券型基金規模近兩年暴增，尤以債券ETF基金與目標到期債券基金兩大類增加最多，引起主管機關高度關切，開始要求投信需分散債券ETF受益人，近期更祭出「限募令」，要求投信不得連續募集這兩類債券基金。

為加速社會住宅設置，內政部營建署第二波社宅包租代管將於10月上路，戶數多達2萬戶，執行範圍更由六都擴大至12縣市。由於已有超過300家專業租賃業者，將參與本次社宅包租代管招標，市場競爭激烈的同時，有望拓展更多房源。

(中時電子報)