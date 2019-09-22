國民黨立委參選人黃馨慧理性問政形象，獲很多婦女票及選民支持。（盧金足攝）

黎明幼兒園園長林金連以「立法不改革，台灣人民永無翻身之機會」參選宣言，投入立委選戰。（盧金足攝）

心臟科醫師林義鈜曾表態要參選第4選區立委。（林義鈜提供／盧金足台中傳真）

台中市立委選舉第4選區（西屯區、南屯區），民進黨立委張廖萬堅獲中央執政資源優勢，蔡英文總統頻下鄉相挺，舉辦近70場親子體育藝文活動，深耕親子票源，國民黨提名立委

、市議員黃馨慧，勤於爭取地方建設，還推動反酒駕，「韓流」大力相助，鞏固泛藍支持版塊，不只藍綠大PK，黎明幼兒園園長林金連宣布參選，柯P台大前同事、醫生林義鈜也表態，藍綠若歸隊，中間選民將成關鍵。

西屯及南屯區，以往被視為基本盤藍大於綠，這兩區近年來是建案新完工的熱點，很多人口移入，選舉人數合計已近30萬人，2012年第8屆立委選舉，藍綠得票率各為51.11％與46.34％，但2016年第9屆立委選舉時，本來是藍大於綠的西屯、南屯區，藍綠出現36.77％與52.77％拉距，張廖萬堅這屆拿下10萬多票，順利從市議員更上一層樓，進軍立法院。

張廖萬堅拚連任，以這次總統大選與立委聯合作戰，民進黨總統提名人選蔡英文總統定於一尊，國民黨總統選舉提名人韓國瑜掀起「韓流」，卻因鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選總統，退出國民黨，造成藍營亂流，初選釀撕裂，是否波及地方的立委選情，備受關注。

張廖萬堅對選情不敢掉以輕心，他的子弟兵林祈烽去年底接班當選市議員，延續地方服務加乘效果，加上民進黨中央執政，蔡總統多次南下台中，日前到西苑高中棒球隊櫻花球場，實地了解基層棒球場訓練環境，對15年老舊練習場，培訓出站上美國大聯盟的選手，還特別送上3000萬元大紅包，修繕練習場及牛棚、打擊場等設施。

率先挺韓的黃馨慧，女性力量也獲很多認同，尤其與現任立委沈智慧，參選立委的李中，看板合體，三人採區域聯訪作戰，凸顯訴求與政績，多年來為西屯及擴大到南屯深耕服務，理性問政形象，贏得很多婦女票及選民支持，目前西屯大本營，南屯區藍軍完成整合，泛藍大團結，開發中間選民也是火力重點。

南屯區黎明幼兒園園長林金連甫在南屯區黎明幼兒園宣布參選，林金連因參與自辦重畫，與重畫會纏訟多年，不滿拆遷訴訟案，多次到市府抗議，還曾騎腳踏車自撞前台中市長林佳龍的座車，他強調以抗爭11年本著台灣牛精神，不屈不撓永不放棄，要進軍立法院，為土地被掠奪的無辜百姓及不公不義爭取公道。

此外，還有與台北市長柯文哲曾是台大同事的心臟科醫師林義鈜，曾表態要參選，他以台中市立委至今無醫界代表，不少支持者力挺選立委，競選看板已高掛在台灣大道等地。

台中市第4選區，目前國民黨有黃馨慧、民進黨拚連任的張廖萬堅，還有表態的林義鈜，林金連也以「立法不改革，台灣人民永無翻身之機會」參選宣言加入戰局，不只為選戰增加話題，中間選民手中的一票，可能將淩駕政黨顏色，左右激烈選情。

(中時 )