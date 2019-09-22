教士隊解僱了總教練葛林(Andy Green)，辛苦耕耘4年的結果是沒等到收割就被一腳踢開。葛林的合約持續到2021年，原本他應成為教士的「中興之祖」，無奈本季戰績仍然不佳，總計掌兵4年，也足足輸了4年(94敗、91敗、96敗、85敗)。

總管普瑞勒(A.J. Preller)聲明感謝葛林這些年的付出，但他明確指出「下半季的進步幅度太小，未達我們期待」，等不到例行賽結束就果斷換帥。反正總教練人選還有很多，小熊隊麥登(Joe Maddon)可能離隊，前洋基吉拉迪(Joe Girardi)也在伺機而動。

國聯戰績墊底的馬林魚選擇續約總教練，但是教士隊可不行。教士季外半路殺出簽下「3億男」馬恰多(Manny Machado)，加上荷斯莫(Eric Hosmer)等人，過去3季一共砸下5.27億美元的合約(馬恰多1人就3億了)。這兩人表現不佳，但是總管把帳都算在總教練頭上。

今年國聯西區是全聯盟最安靜的分區，教士在內的4支球隊都被道奇打著玩，其中稍有戰力的響尾蛇，勝差居然也被道奇拉開到20場。總之慘敗已成定局，葛林成為本季首位被撤換的總教練，他的職務由首席教練暫代。

(中時電子報)