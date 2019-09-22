索羅門與吉里巴斯兩太平洋島國接連與我斷交，創中華民國外交史新紀錄，邦交國也降到僅剩15國，歷史新低。對此，有評論指出，比起索羅門、吉里巴斯相繼斷交，還有更令台灣堪憂之事，那就是斷交所揭示的冷酷現實，「美國保護不了台灣」。

索羅門與吉里巴斯相繼與台灣斷交，成為蔡英文總統2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。然而，外交部長吳釗燮日前向總統請辭，總統府發言人丁允恭表示，吳有向總統自請負責，「但很清楚的是，導致這個結果的，是中國政府蠻橫的國際行為，而非我國的責任，總統予以慰留」。對此，據中評社報導，比起索羅門、吉里巴斯斷交，更令台灣堪憂之事，就是斷交所揭示的冷酷現實，美國保護不了台灣。

該評論指出，世局大變，中國大陸展現實力，美國在很多地方比不上，索羅門、吉里巴斯不理會美國、澳洲的壓力，堅持與台灣斷交，再次說明美國力有不逮，蔡當局寄望美國相助、穩住外交的願望落空。該評論認為，台灣邦交正處於煎熬之中，在政治、軍事、經濟等其他領域，台灣也將面對大陸更大的壓力，蔡政府唯有改變對抗政策，才有出路。

(中時電子報)