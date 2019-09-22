葉門叛軍「青年運動」（Huthi）稍早前提議，它將暫停對沙烏地阿拉伯的一切攻擊，聯合國葉門特使葛瑞菲斯今天對此表示歡迎，並稱此舉可能終結歷時數年的血腥衝突。

葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，青年運動真誠履行這項提議，將可傳達終結葉門戰爭的強大訊息。

獲伊朗撐腰的青年運動已與沙烏地領導的聯軍激戰5年。沙烏地領導的聯軍支持獲國際承認的葉門政府，但青年運動掌控首都沙那及其他地區。

葛瑞菲斯在紐約聯合國總部發表聲明，讚揚期待透過政治解決來終結衝突的意願。

青年運動於20日提議暫停對沙烏地的一切攻擊，作為和平倡議的一環。

沙烏地對此做出審慎回應，外交國務大臣朱貝爾（Adel al-Jubeir）21日表示，「我們以行動和作為來判斷，而不是以言辭，因此我們將會觀察他們是否會真正如此做。」

葛瑞菲斯強調，善用此機會向前邁進至關重要，並採取一切必要措施，致力減少暴力、軍事衝突和無助益放話。

(中央社)