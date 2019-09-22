國民黨2020總統提名人韓國瑜，在鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選後。近期更積極的赴各縣市拜廟。但韓民調卻不見好轉，讓許多藍營支持者憂心不已。對此，就有網友分析認為，蔡總統雖然在民調贏了，但政黨支持度，國民黨卻是遙遙領先各政黨，且民進黨要立委選票最大化策略是跟其他不支持國民黨的政黨競爭，將會減少蔡在非民進黨支持者最終得到選票的比例。

網友castalchen在批踢踢政黑版PO文分析，坦言蔡英文民調確實是領先的。但看當中政黨支持度的部分，國民黨卻是高於民進黨一段，民進黨加上時代力量、甚至要加上民眾黨的數字總和才能超過國民黨的支持度。

原PO指出，簡單講，在支持蔡英文的選民中，有相當比例對民進黨並不認同，而認同國民黨的選民中，也有相當比例並不支持韓國瑜。政黨認同，是一個候選人的品牌分數，品牌對了（不同時空環境下對的品牌不同），就賣得出去。

原PO強調，即使支持時代力量的群眾必然是偏綠，但終究對民進黨執政並不很認同，否則支持民進黨即可。而支持國民黨的選民，即時不認同韓國瑜，還是很可能基於韓國瑜執政就是國民黨團隊執政投下這一票。

再者，蔡英文選票最大化的策略跟民進黨選票最大化策略是互相衝突的。照現在蔡英文民調領先的情況，民進黨要立委選票最大化最理性的策略是跟其他不支持國民黨的政黨競爭、畢竟光譜差距較小。但這樣往來攻防之間犧牲的，將會蔡英文在非民進黨支持者中最終得到選票的比例。

原PO總結稱，蔡英文的民調確實領先，但民進黨的支持度並不高、個人魅力限制、民進黨跟其他陣營的立委競爭總和因素將會相當影響支持者投票入匭的比例。蔡英文有可能會贏了民調、輸了選舉。

(中時電子報)