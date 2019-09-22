主播們被水柱噴射全身濕透。(圖／翻攝自IG)

23歲日本正妹主播藤本萬梨乃，甜美外型下有著傲人上圍，受到不少粉絲喜愛，日前她參加夏日祭典活動時，舞台上突噴起強力水柱，讓她當場濕透外，內衣底褲也被看光，引起網友抨擊。

藤本萬梨乃本來是模特兒，擁有東京大學醫學院的高學歷的她，今年4月考進電視台當主播，負責晨間新聞天氣預報，甜美模樣受到不少觀眾喜愛，據日媒《週刊女性》報導，富士電視台日前舉辦夏日祭典活動，王牌主播山﨑夕貴、晨間主播永島優美、體育主播宮司愛海及新人主播藤本萬梨乃等，皆穿活動黃色T恤，下身搭配白色長褲或長裙出席。

不過本來在台上合照的4人，卻因舞台瞬間噴射6道強力水柱，讓她們全身濕透外，還驚慌失措躲到舞台後方，雖然山﨑夕貴仍拿麥克風和台下主持人搞笑互動，但她們其實已相當狼狽，且內衣底褲也因濕身若隱若現，幾乎要被看光了。

噴水的目的是想藉此炒高節目收視，卻引起網友砲轟，「公然性騷擾」、「白褲白裙濕到透明，都看見底褲了」、「電視台高層才應該要噴水冷靜」。

(中時電子報)