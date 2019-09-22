台灣民眾肯定知道水晶肥皂這項產品，網路上就有謠傳，「使用水晶肥皂能讓過敏患者，皮膚變得健康」，但經過《台灣事實查核中心》查證過後發現，這是個錯誤傳言，不僅如此，用水晶肥皂恐會因過度清潔變得更敏感，甚至引發接觸性皮膚炎。

根據《台灣事實查核中心》臉書指出，查核中心收到民眾申訴，有網傳訊息稱，有病患皮膚過敏，在醫師指示下，用水晶肥皂洗澡一周後，得以痊癒改善。但雙和醫院皮膚科醫師金益安表示，水晶肥皂在2017年，把包裝上的「皮膚保養」的字樣給拿掉，僅剩「洗衣皂」，因此水晶肥皂並不是人體清潔用肥皂。

金益安解釋，人類皮膚偏弱酸性，像沐浴乳的pH值大多介於7到8，而水晶肥皂pH值超過10，屬於強鹼，若是要拿來洗澡也不是不可，但它仍屬於家事用清潔劑，若民眾的皮膚健康，皮膚的油脂分泌旺盛，對外在酸鹼性的抵抗力夠強，使用水晶肥皂洗澡後，會覺得很乾淨；但民眾皮膚如果比較脆弱，很容易過度清潔，恐會刺激皮膚，造成過敏，甚至產生接觸性皮膚炎。

(中時電子報)