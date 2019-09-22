林環牆繼續在臉書追打蔡英文論文。(林環牆臉書)

有網友留言提問。(林環牆臉書)

儘管總統府4日表示，總統蔡英文已委任律師正式向台北地檢署遞狀，提告指稱總統博士論文及學位證書造假的賀德芬、林環牆2人，涉嫌妨害名譽。發表過「蔡英文博士論文與證書的真偽」的北美台裔教授林環牆，仍繼續追打蔡英文論文，並提出另一位1984年取得倫敦政經學院(LSE)法學博士的論文圖書目錄資料，與蔡英文相比較，質疑「Department of Law(法律系)沒有出現在蔡英文的論文圖書目錄中？？？」

美國北卡羅來納大學（UNC Charlotte）經濟學系台裔教授Hwan C. Lin（林環牆）對蔡英文總統的博士論文真假問題進行了長達3個月的獨立調查，並赴《倫敦政經學院》圖書館閱讀了蔡英文總統6月提交的博士論文，寫出長達50頁的「獨立調查報告」。林環牆調查的結論是：蔡英文並沒有在35年前的1984年取得倫敦政經學院博士學位。

總統府已對指稱總統博士論文及學位證書造假的賀德芬、林環牆2人，提告涉嫌妨害名譽。但昨晚林環牆仍在臉書發文「真假博士」，以另一位1984年取得倫敦政經學院(LSE)法學博士的論文圖書目錄資料，與蔡英文的論文圖書目錄資料相比較。

林環牆表示，「Dr. Molina 是1984取得LSE法學博士，而蔡英文也號稱於1984取得LSE法學博士。今年8月，我在LSE閱覽Dr. Molina的論文時，內心肅然起敬，這與內文缺頁，編輯草率，以及缺少總結論chapter的蔡英文論文初稿相比，級數的差距真的太大了。請大家看看下面自LSE檢索系統取得的論文圖書目錄資料，真假博士的對照，果然不一樣就是不一樣！很奇怪，“Department of Law沒有出現在蔡英文的論文圖書目錄中？？？」

有網友留言提問「謝謝林教授用心追查！我也很認真在追此事件。有一個疑問想請教您看法：先排除目前所有疑點不看，如果蔡沒有畢業，為何會出現在當年畢業名單(調查報告附件B)呢？如果博士畢業屬實，那這件事變成只能查她「取得證書的過程是否有瑕疵」。我這樣想正確嗎？難道該畢業名單是收錄當年參加畢業典禮者名單，不代表真畢業..謝謝教授。」

林環牆回覆「那份名單是不夠準確的，就像Pauline Creasey 就被誤列在上面。另外，在報告公開後，又發現有三個人獲頒PhD，但通通沒有在那份名單裡。我認為，在某種意義上，蔡英文就是另一個Pauline。」

(中時電子報)