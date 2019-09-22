假如「小皇帝」詹姆斯看到這份美國媒體問卷調查結果，勢必很不開心！《The Athletic》在22日公布一項針對西區各隊管理階層的問卷調查，結果沒有任何1位西區高層認為，擁有詹皇和「一眉哥」安東尼戴維斯的湖人比起同城快艇還強。

為何西區高層如此看衰湖人？主要是湖人新球季陣容變化很大，團隊化學效益與彼此適合程度，完全不被外界看好，詹姆斯的健康問題更成隱憂，湖人也跟勇士有著同樣麻煩，就是嚴重缺乏外線防守能力，才讓西區高層認定湖人不如快艇。

只是快艇也有他們的問題，儘管找來里歐納德和保羅喬治組成明星雙鋒，可是里歐納德仍有健康問題，喬治的肩傷也遲遲無法痊癒，假如兩人在例行賽因傷頻頻輪休或缺陣，快艇在競爭激烈的西區，想要爭取較高的種子排名難度不小。

《The Athletic》不僅調查西區高層對於湖人與快艇誰強誰弱，更相信火箭並未因為從雷霆換來韋斯布魯克變強，因為部分高層認為，韋斯布魯克和保羅並無不同，只是保羅年紀較大，看火箭在新球季如何分享球，將是很有意思的事情。

(中時電子報)