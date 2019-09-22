中國附醫耳鼻喉科主任戴志展指出，聲帶是一種黏膜組織，原應相當平滑，但如不當使用受損，會造成纖維化。（馮惠宜攝）

台中一名50歲女子，近7年來飽受咳嗽所苦，經常要咳到吐，原以為是胃食道逆流、鼻涕倒流，輾轉到中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉科求診，才發現一切都是愛K歌惹的禍，因長期用喉嚨唱歌傷了聲帶，即慢性咽喉炎，這名K歌之后才恍然大悟「自己為何從可飆高音的辛曉琪、黃小琥變到只能唱江蕙、蔡琴的歌。」

這名曾姓女子，7年前開始出現咳嗽想吐的症狀，喝咖啡、吃甜食還會反嘔，原以為是胃食道逆流，還痛下決心減肥20公斤，症狀改善沒多久，但後來仍是不斷感覺喉嚨有痰，經常會想清喉嚨或咳嗽，嚴重的時候還會咳到吐才能停歇，她也曾懷疑是鼻涕倒流所致，直到轉診到中國附醫耳鼻喉科，醫師診斷為口咽喉黏膜退化造成的慢性咽喉炎。

中國附醫耳鼻喉科主任戴志展指出，慢性咽喉炎的主要症狀是咽部乾、癢、脹，易乾嘔、有異物感、聲音沙啞；造成的原因，與長時間說話、大聲說話、唱歌過度或喜歡飆高音，造成聲帶受損所致。

患者也回憶自己從年輕就愛K歌，甚至每天跑KTV，因為音準佳，曾被同儕封為「曾」曉琪、「曾小琥」但經過這麼多年下來，她再也無法飆高音，反而只能唱蔡琴、江蕙的歌。

戴志展說，慢性咽喉炎是聲帶退化所致，聲帶是一種黏膜組織，正常人聲帶相當平滑，但如不當使用受損，會造成纖維化，由於它又位在食道開口，因而患者常會有異物感，感覺有東西卡卡的咳不出來。

戴志展也說，這類患者以業務、老師等常需要講話的職業最多，另外愛飆歌的人長久下來也會造成聲帶受損退化，他強調，正確的發音方式是用腹部丹田發音，而非用喉嚨發音，為避免傷害最好是用嗓40分鐘要休息20分鐘。

(中時 )