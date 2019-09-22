「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)今年第2轟出爐，洋基總教練波恩(Aaron Boone)首局就遭驅逐，他們22日仍以7-2擊退藍鳥。然而波恩是本季第5度被趕，洋基與場上執法人員的對立愈來愈尖銳。這一次看起來是波恩有理，主審幾乎做出了今年最糟糕的誤判。
前役9局下，洋基賈登納(Brett Gardner)在三壞球時被主審判了一顆好球，一顆歪得離譜的好球。雖然不能說洋基因此賠上勝利(前役3-4落敗)，但他們畢竟只落後1分，肯定很不服氣。這位糊塗主審Joe West當晚判錯了16顆球。
今日雙方再戰，洋基首局下連吞3K，史坦頓站著被三振，憤怒的波恩在休息室破口大罵，被遠遠看到的三壘審下令驅逐。這三壘審不是別人，就是前日的Joe West！波恩立刻衝上前理論，當然無效(Joe West是裁判長)，一旁的菜鳥主審(從3A來代班)隨即也把洋基打擊教練一起趕出去。
此時史坦頓的怪力終於覺醒，第4局二壘打敲回1分，第6局再補1發420呎的特大號陽春炮，領軍攻破藍鳥防線。賽後波恩十分高興，他自認是個冷靜的人，「我能控制情緒，我爭執是因為我有必要爭執。」他不甘心主審打亂了他好不容易給球員訓練起來的選球能力。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。