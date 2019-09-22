Aaron Boone tossed for the 5th time this season, as Joe West was tired of the yapping from the #Yankees dugout. No surprise, since the team was visibly upset with West's calls behind the plate last night. pic.twitter.com/S7EhkkJFwL — Tom Hanslin (@TomHanslin) September 21, 2019

「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)今年第2轟出爐，洋基總教練波恩(Aaron Boone)首局就遭驅逐，他們22日仍以7-2擊退藍鳥。然而波恩是本季第5度被趕，洋基與場上執法人員的對立愈來愈尖銳。這一次看起來是波恩有理，主審幾乎做出了今年最糟糕的誤判。

前役9局下，洋基賈登納(Brett Gardner)在三壞球時被主審判了一顆好球，一顆歪得離譜的好球。雖然不能說洋基因此賠上勝利(前役3-4落敗)，但他們畢竟只落後1分，肯定很不服氣。這位糊塗主審Joe West當晚判錯了16顆球。

It doesn't get worse than this.



Umpire Joe West blew 16 calls on the night, but none were worse or more significant than this one to Brett Gardner. It missed the zone by 5.23 inches. #Yankees v #BlueJays pic.twitter.com/lJfMyKh4is — Umpire Auditor (@UmpireAuditor) September 21, 2019

今日雙方再戰，洋基首局下連吞3K，史坦頓站著被三振，憤怒的波恩在休息室破口大罵，被遠遠看到的三壘審下令驅逐。這三壘審不是別人，就是前日的Joe West！波恩立刻衝上前理論，當然無效(Joe West是裁判長)，一旁的菜鳥主審(從3A來代班)隨即也把洋基打擊教練一起趕出去。

此時史坦頓的怪力終於覺醒，第4局二壘打敲回1分，第6局再補1發420呎的特大號陽春炮，領軍攻破藍鳥防線。賽後波恩十分高興，他自認是個冷靜的人，「我能控制情緒，我爭執是因為我有必要爭執。」他不甘心主審打亂了他好不容易給球員訓練起來的選球能力。

(中時電子報)