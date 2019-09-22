本周事業運前三名:

1.鼠

工作:本周運勢鴻運當頭，一鳴驚人，為第一名。九月一開啟，真是你的旺運天，可以用厚積薄發來形容。

1.豬

工作:本周運勢強大，展現實力，同為第一名。生活忙碌多彩多姿，切記不要因此高度張揚，惹人忌妒。

2.馬

工作:本周運勢小幅上升，為第二名。本周人氣為你帶來名聲，名聲為你帶來業務，珍惜好機運，財運也會跟著旺。

2.狗

工作:本周運勢仍然保持戰鬥力，同為第二名。穩穩紮實的工作，不僅老闆欣賞，客戶滿意，自己也非常欣慰。

3.虎

工作:本周運勢小幅上升，為第三名。計畫中進行許久的業務，在你小心翼翼並且不張揚的情況下，終於大抵成功了。

3.兔

工作:本周運勢平淡中有轉機，同為第三名。一直秉持市場大餅參與的人有份，利益與人合的天枰能掌握，就能得到最大收穫。

3.羊

工作:本周運勢小小受到影響，但還好保持第三名。天時地利還差人和，忍耐不要強求，避免躁進埋下不利的後遺症。

本周財運前三名(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.鼠

財運:本周財運外人看是一鳴驚人，羨煞旁人，但只有自己最清楚這是長期的布局，所累積下的人脈，也是源源不絕的正財。

2.豬

財運:本周財運明亮，名聲更旺，好運不斷。偏財運增加，可以試著投資理財產品，或是買個彩券試試手氣。

3.馬

財運:本周回應你在專業上的口碑，好朋友的推薦，讓你貴人運大旺，正財來源豐富，消費力大增，吃喝玩樂也開心。

本周愛情運前三名(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.雞

愛情:本周愛情運精彩，對於理財精通的男性，說服另一半投資婚房，雖然很有壓力，你也看到了他認真對待將來。

2.蛇

愛情:本周愛情運勢穩定，幸福的方法很簡單，面對生活要有積極的態度，過好每一天，善待每個人，笑容在臉上，幸福就來了。

3.鼠

愛情:本周男性有辦公室戀情發生，對於做事幹練，有聰明智慧的女性特別欣賞，有可能是年紀大者。

本周健康運前三名(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.鼠

健康:本周健康運很好，儘管工作忙碌，一定會抽空完成每天必須運動的50分鐘，才能安心入睡。

2.羊

健康:本周健康運不錯，女性努力運動，瑜珈，形體，舞蹈都能適應，期待趕緊減下來那三公斤的肥肉。

3.豬

健康:健康運勢不錯，繼續保持向上。喜愛運動的你，拉著全家一起晚飯後的散步，讓家人跟著你一起動起來。

曼樺老師(圖/曼樺提供)

(中時 )