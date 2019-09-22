日前台大校長管中閔與同仁前往波蘭華沙大學訪問、簽署交換合約。意外從會議室的歷屆校長畫像中發現，35年前華沙大學也有一位和他有同樣遭遇的校長，被學校選出來後，不被當時共黨政府接受，無法就任。管中閔聽到這個故事，特有所感，照相留念。

管中閔在臉書上有感而發說道，會後，他們發現在華沙大學的會議室內外，掛著過去華沙大學校長身著禮袍的畫像，但有一張畫像中的人只穿一般西裝。副校長告訴他，畫像中的人物是1984 年，華沙大學選出的校長 Klemens Szaniawski，但選出後不為當時的共黨政府所接受，始終無法就任，「但U of Warsaw 仍然將之視為自己校長，也懸掛其畫像。」

對此，網友們紛紛為管中閔打氣，「這個故事讓我們看到波蘭人的品格與韌性」、「校長加油噢！」、「三十五年前的專制國度內所發生的，竟然也差點發生在民主進步的台灣。校長也應穿件Polo衫拍照存留校史館啊！」

(中時電子報)