世界各地昨天出現大型氣候變遷抗議活動後,全球數以千計志工今天手持網子和垃圾袋在海岸淨灘,並在公園和河岸等地清理環境,這波撿垃圾的活動凸顯全球龐大垃圾量。

世界環境清潔日(World Cleanup Day)為每年9月的第3個週末,從台灣、菲律賓到地中海沿岸國家都有環保人士響應,而全球數以十萬計民眾參與示威和相關活動,要求政府立即採取行動保護環境。

年輕人一直位於這場運動的最前線,大批學童昨天響應為氣候罷課的全球活動,瑞典環保少女桑柏格(Greta Thunberg)表示這「只是開端」。

主辦單位說,昨天約有400萬人擠爆世界各地的城市街頭,堪稱是歷來最大一場抗議暖化對地球構成威脅的活動。

桑柏格號召為期一週的氣候行動從昨天展開,她和數百名年輕環保運動人士今天在聯合國出席氣候峰會。

世界環境清潔日是Let's Do It基金會發起。法新社報導,Let's Do It基金會表示,去年有157國1800萬人響應世界環境清潔日,今年則有160多國參加。

根據Let's Do It Taiwan網站顯示,Let's Do It是2008年在愛沙尼亞開始的一場民間主導的群眾運動,當時有5萬人在5小時內團結合一地清掃整個國家。從那以後,Let's Do It開啟了在世界範圍內推廣這種模式。迄今為止,已有近140個國家和2000萬人加入他們的行列。

Let's Do It是聯合國環境計畫的成員之一,也是聯合國認證的非營利組織。2018年5月在台灣成立分支組織Let's Do It Taiwan(來此淨國際志工團)。

此外,昨天為氣候罷課活動主辦單位350.org表示,年輕人引領的集會活動,是接下來一週163國5800場抗議活動的開端。

