李姓工程師去年在同志交友網站與13歲少年相約到摩鐵嘿咻，李男因少年主動求歡，進而發生性關係，但少年事後將約砲一事告知鍾姓男友，另少年家人發現手機的2人約砲對話，對李男提告。李雖否認嘿咻，但高院因李男事後向少年父親致歉，指他願「做牛做馬」，不採信李說詞，判處徒刑3年6月。

判決指出，李男去年4月在同志交友網站結識13歲少年，2天後相約到摩鐵嘿咻，2人互相口交，李並對少年肛交，少年事後將約砲一事告知鍾姓男友，鍾男以LINE詢問李男，少年舅舅因發現他手機裡有與李男的約砲訊息及親暱對話，氣得將少年手機砸爛。

法官審理時，李男否認嘿咻，辯稱2人在摩鐵只有泡澡、看電視、聊天，僅互相撫摸，並稱鍾男是少年男友，因醋海生波，對他懷恨在心，刻意誣陷他，但少年則坦承他在等開房時，是他先摸李男下體挑逗，是自願與李男發生性關係，

法官發現，李事後傳LINE給鍾男表示，他原只是跟少年換照片，是少年要他當砲友，只怪少年太主動，他又沒拒絕，這次僥倖沒事的話，不敢亂來了，另李也傳訊息向少年父親致歉，請求給年輕人一個機會，不管是做牛做馬都願意，因此不採信李男說詞，一審重判李男徒刑6年。

李男上訴後，高院認為，少年是自願與李男發生性行為、加上當時少年已接近14歲、亦有交往中的男友鍾姓男子，一審判處6年，量刑過重，因此撤銷一審判決，改判李男徒刑3年6月，可上訴。

(中時 )