14日沙烏地阿拉伯國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2處重要油田及煉油設施慘遭轟炸，影響國際油價狂飆，20日沙國官方釋出被攻擊後的慘況，輸油管被燒成廢鐵，煉油設施被炸出洞來，變得「咪咪卯卯」。

沙烏地阿拉伯阿布蓋格（Abqaiq）、胡賴斯（Khurais）石油設施14日雙雙遭遇攻擊，爆炸讓廠內設施燒成灰燼，部分設施也被炸出洞來，變得「咪咪卯卯」。

美國媒體CNBC報導，有著70年歷史、沙國最大被譽為「沙烏地阿拉伯心臟」的阿布蓋格（Abqaiq）石油設施以及胡賴斯（Khurais）石油設施14日雙雙遭遇轟炸，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）宣稱以10架無人機發動攻擊，沙烏地為首的聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）稍早指出，2處設施共遭到25架無人機及導彈攻擊。

沙烏地阿美石油公司20日開放煉油廠讓記者參觀，胡賴斯石油設施共有4處遭到襲擊，爆炸發生當時，現場共有200名工作人員，發言人說，正當工作人員忙於撲滅第一波攻擊引發的熊熊烈火時，更多攻擊陡然而至。爆炸讓該廠區部分輸油管及設施付之一炬，目前工作人員正在積極修復受影響區域，官員說，攻擊後24小時內約有30%設施恢復運作，他們預計9月底前能完全恢復供油。

沙烏地阿拉伯阿美石油公司胡賴斯石油設施被炸後慘況。（圖／路透社）

沙烏地阿拉伯阿美石油公司胡賴斯石油設施被炸後慘況。（圖／路透社）

沙烏地阿拉伯阿美石油公司胡賴斯石油設施被炸後慘況。（圖／路透社）

另外「沙國心臟」阿布蓋格石油設施則有18處地點遭遇攻擊，該廠工作人員在爆炸48小時內已設法讓供油恢復到每日產出200萬桶水準，預計同樣9月底前恢復正常供油水準。

沙烏地阿拉伯阿美石油公司阿布蓋格石油設施被炸後慘況。（圖／路透社）

沙烏地阿拉伯阿美石油公司阿布蓋格石油設施被炸後慘況。（圖／路透社）

為了讓修復工程盡快完成，阿美石油公司表示可能會自歐美進口相關設備。

路透社報導，儘管葉門叛軍青年運動坦承犯案，不過沙烏地阿拉伯及美國上周都明確指出伊朗才是背後主謀，美國總統川普20日已批准對沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國增派美軍，同時也對伊朗祭出新制裁，切斷伊朗央行及國家發展基金資金來源，形同切斷該國所有資金來源，對此，伊朗革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）回嗆將會殲滅任何入侵者，他說，「最好小心，就算只是有限的侵略也不會只侷限於有限，我們會追捕任何侵入者」，「我們正遭受懲罰，我們將持續直到所有入侵者全部被殲滅為止。」

(中時電子報)