索羅門與吉里巴斯兩太平洋島國接連與我斷交，合計蔡英文總統上台，外交斷了7個邦交國，創我外交史新紀錄，邦交國也降到僅剩15國歷史新低。對於蔡斷交破紀錄，前總統陳水扁就表示，「8年總統任期，阿扁8年斷掉6邦交國，比蔡總統不到3年半斷掉7個好！」。他反問國人，「請問台灣應該採阿扁的『攻勢外交』，還是蔡英文的『守勢外交』戰略？」。

阿扁在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，台灣在南太平洋友邦繼9月16日索羅門群島跟我國斷交後，短短5天又失去另一個邦交國-吉里巴斯。我國邦交國降為15國；在南太的邦交國也從6國減剩4國。「蔡總統自2016年就任總統以來，3年4個月斷交7個邦交國，而且都是各地人口最多或著戰略位置最重要的國家」。

阿扁稱，太平洋邦交國吐瓦魯19日由國會議員選出新總理，原本立場親台的總理索本嘉落敗，由前副總理那塔諾勝出，吐瓦魯也被認為與我國邦交隨時可能生變。

阿扁解釋，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞原本就親中，「阿扁總統也處理過當年蘇嘉瓦瑞上台邦交可能生變的政治危機。吉里巴斯，這個全世界第一個看到太陽的國家，是阿扁任內新建交的國家，看到蔡總統二度南太訪問獨漏吉國，應該就知道邦誼亮起紅燈」。

阿扁指出，中國處心積慮要拿台灣，還通過《反分裂國家法》做為武力犯台的法源依據。「中國對台外交的三光政策」，「挖光、擠光、堵光」，所謂「挖光」就是要挖光台灣全部邦交國。

阿扁強調，蔡總統為了不挑釁中國，跟馬英九一樣「外交休兵」，不敢外交出擊，中國仍不領情，軟土深掘，不到3年半挖掉7個邦交國。阿扁改採「攻勢外交」，不惜跟中國打外交戰。結果8年總統任期，阿扁失去9國邦交國，拿到3個。阿扁8年斷掉6個邦交國，比蔡英文總統不到3年半斷掉7個好！

阿扁最後反問大家，「請問台灣應該採阿扁的『攻勢外交』，還是蔡英文的『守勢外交』戰略？」。

(中時電子報)