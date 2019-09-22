國民黨總統參選人韓國瑜日前以「萬金油與辣台妹」為題，批評蔡英文總統「踏實外交」是毫無作為的空話。對此，蔡英文回應，她不懂萬金油理論，這是嚴肅的事情，韓國瑜要選總統的話，就必須嚴肅看待這個問題。資深媒體人謝寒冰則稱「韓國瑜！這次我完全不同意你的說法」，並諷刺蔡外交策略是台灣價值香灰符水，只要喝下去再喊中共打壓，就可以神功護體、天下無敵。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與中華民國斷交，韓國瑜日前酸蔡政府「萬金油外交」，他批蔡英文永遠只會「用萬金油止癢」，拿「阿共打壓」到處抹，「整個國家都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢覺得有辣就有效？」對此，蔡英文表示，這是一件嚴肅的事情，韓國瑜市長選總統的話，必須要嚴肅來看這個問題，她不懂甚麼是「萬金油理論」。蔡英文說，這幾年來致力於外交工作，除對邦交國提供真心誠意的協助，對於非邦交國尤其是主要國家也進步很多，國際社會上支持很強，是有史以來來國際支持最強的時候。

對此，謝寒冰在臉書指出，「抱歉！韓國瑜！這次我完全不同意你的說法」。他諷刺表示，蔡英文的外交策略不是萬金油，而是台灣價值香灰符水，只要喝下去再大喊一聲：中共打壓！就可以神功護體、天下無敵。

(中時電子報)