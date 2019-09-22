香港眾志秘書長黃之鋒與香港歌手兼民運人士何韻詩今天樂觀認為，年底前，美國國會議員將通過捍衛香港民權的「香港人權與民主法案」。

黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會審議「香港人權與民主法案」的聽證會。

「香港人權與民主法案」將結束香港與美國的特殊貿易地位，除非國務院逐年檢討後認為港府尊重人權法治。法案獲得美國國會廣泛支持。

黃之鋒今天接受法新社訪問時表示：「我們樂觀認為法案可以在今年過關。」

黃之鋒表示，美國國會現在對中國和香港有種「新的跨黨派共識」，超過50位美國議員聯署這項法案。

何韻詩接受法新社訪談時也說：「但願法案能在這一兩個月迅速過關。」

「希望其他政府可以跟進。」

另一條正在研議中的相關法案會禁止販售香港警隊催淚瓦斯、橡膠子彈等控制群眾的裝備。

何韻詩說，港警對港民示威的回應「失去控制」。

她說：「這趟來華府成果豐碩，我們看到國會很多支持。」

「所以我真的覺得，這對香港人民是非常強有力的鼓舞。」

(中央社)