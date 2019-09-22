竹北分局高鐵派出所員警日前巡邏，意外促使一對闊別20餘年的母子重逢。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣警察局竹北分局高鐵派出所警員黃政喆、劉昶麟日前在隘口二街巡邏時，發現1婦人見警神色慌張，上前盤查卻查無身分，經深入調查後，竟發現婦人真實身分早已遭法院宣告死亡，後得知婦人難忍家暴，20餘年前不告而別到他方生活，經一番尋找，使婦人與其兒子重逢。

警方表示，婦人年約60歲，16日下午5點在隘口二街巡邏時，發現這名婦人見到警察神色慌張，黃政喆、劉昶麟因而上前盤查，但由於婦人身上無相關證件，透過戶役政系統也找不到婦人所說的身分，警方起初懷疑婦人恐因遭通緝而謊報身分。

然而警方並未因此氣餒，隨後將婦人帶至偵查隊捺印指紋，比對其他電腦系統紀錄確認身分，終於找到婦人的真實身分，且發現婦人竟早已遭法院「宣告死亡」，此一結果也讓警方驚訝。

在深入了解後，才知道該婦原居住於台東，與先生育有4名子女，但因長期遭受家暴，因此等到子女都成人後，決定不告而別，離開家庭已有20餘年。婦人過去也曾因牽掛兒女，曾回到老家尋親，但原住處已人去樓空而未果。

警方得知婦人坎坷身世後，也透過資料庫，替婦人找到仍居住台東的長子，而其長子知曉母親竟仍在人世，也十分驚訝，透露因母親消失，父親便通報失蹤，經過7年未尋獲，才向法院聲請死亡宣告。

在警方勸說、調解下，這名遭法院宣告死亡婦女的長子，連夜搭車至新竹，在高鐵派出所內與闊別20餘年的母親重逢。竹北分局長謝博賢肯定員警鍥而不捨精神，協助這對母子相聚，他也呼籲，家庭暴力被害人應尋求協助，避免傳統觀念的束縛而長期隱忍暴力，使自己、家人都能有解決問題的機會。

(中時 )