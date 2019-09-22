就算快艇總教練瑞弗斯都親自解釋今年7月招募「可愛」里歐納德過程，《ESPN》權威記者沃納洛斯基仍然狠狠「打臉」瑞弗斯，因為沃神22日爆料，早在今年自由市場開放之前，里歐納德已經私下跟保羅喬治聯繫，更談好在快艇聯手！

根據《洛杉磯時報》先前報導，里歐納德跟快艇進行見面談判之際，快艇給了里歐納德一份希望招募球星名單，當里歐納德看到保羅喬治的名字，就跟快艇表達想跟喬治聯手決心，快艇也透過跟雷霆交易換來喬治，沒想到這些都是假的。

「雖然現在有種說法是里歐納德跟快艇見面時，才把想與保羅喬治聯手想法告知快艇，但我所收到的消息是，在自由市場開放前幾天，里歐納德就跟喬治交談了，」沃神說，「喬治的經紀人也提前找上雷霆高層，希望趕緊把喬治換去快艇。」

照著沃神爆料版本，代表就算NBA最近全票通過針對違規招募的全新罰則，除了把罰款從500萬美元提高到1000萬美元，更可能取消球隊選秀權，但這項新規定或可約束球隊，卻沒法阻止球員私下交流，也讓里歐納德再次得逞了！

(中時電子報)