直播主連千毅（戴眼鏡者），21日中午在新北市中和區遭警方荷槍實彈逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

不是冤家不聚頭！引爆近期高雄街頭大亂鬥的2大男主角，直播主連千毅與鄭又仁昨（21日）雙雙遭警方逮捕，因兩人皆拒絕夜間偵訊，因此通通被羈押在高雄市刑大拘留所「一起過夜」。不過2人不同時間進拘留所，警方安排不同房，互相並不知道彼此都在同一地方過夜，2人皆平靜度過一夜。

引爆這場「高雄直播之亂」的起因，據了解是連千毅作風太高調囂張，曾向寵物店直播主鄭又仁嗆聲「太秋（囂張）就把你黏在牆上」，加上鄭的胞妹與連有買賣糾紛，雙方因而開戰。

昨天下午1時許，連千毅遭警方荷槍實彈在新北中和逮捕，連雙手上銬，頭戴安全帽、口罩，遭警方押上車，表情錯愕、模樣狼狽。晚間8時許「大仁哥」鄭又仁也被拘捕到案。

高市刑大拘留所僅4、50坪大，總共隔了5間房，兩人分別入住4、1號拘留房，看不見對方，也無法交談，且雙方不同時間進入，因此在「不知情」的情況下，在同一拘留所「共度一夜」。

(中時電子報)