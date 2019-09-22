長庚永慶盃路跑嘉義場萬人齊跑。（嘉義長庚紀念醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

長庚永慶盃路跑嘉義場萬人齊跑。（嘉義長庚紀念醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

從右至左分別為嘉義長庚醫院副院長楊仁宗、立委蔡易餘、嘉義長庚醫院院長林志鴻、嘉義縣副縣長吳容輝、縣府教育處代理處長李美華、太保市長黃榮利。（嘉義長庚紀念醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

長庚體系醫院今年第10年舉行「永慶盃路跑」活動，22日早上於台北、嘉義、高雄、廈門兩岸同步起跑，這次參加人數突破5萬人次，嘉義長庚紀念醫院迄今第9年舉辦，超過1萬人在嘉義縣太保市博愛路齊跑，動線經過故宮南院，讓民眾沿途欣賞周邊文藝地標景緻。

今日由嘉義長庚醫院院長林志鴻負責領跑、副院長楊仁宗鳴槍。林志鴻表示，長庚醫院長期以來對於長照訓練、健康營養，及篩檢非常重視，今年全民路跑以「健康、公益、家庭日，跟著阿波跑！」為主題，邀請大朋友帶著小朋友來參加，運動是保健特效藥、美麗保養品，透過辦理路跑活動，將運動觀念推廣至各年齡層，一起「跑出健康」。

嘉義縣副縣長吳容輝、立委蔡易餘、太保市長黃榮利、縣府教育處代理處長李美華等人也紛紛到場響應，一同與民眾揮灑汗水。吳容輝表示，縣府今年積極推動全民運動活動，縣長翁章梁上任後也請衛生局設計健身操，建立縣民隨時要運動、處處可運動的觀念，期盼長庚醫院未來持續舉辦這項優質的運動盛事。

長庚醫院結合院內專業醫療團隊，現場周邊規劃健康促進與社福團體公益攤位等，不僅有長照2.0服務、安寧緩、器官捐贈、戒菸諮詢等宣傳攤位，此外，呼應嘉義縣「田園城市」，與農會合作，邀請在地農友展售優良、有機農產品，並請到敏道家園院生擔任工作人員，一同參與活動。

(中時 )