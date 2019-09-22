34年前年僅3歲的男童與5個月大的男嬰，被遺棄在羅東中山公園，但因無人出面認領，神愛兒童之家收留這對兄弟，並取名為史立強、史立威，當年的小男嬰在美國成長、從醫學院畢業，除了行醫外，還在高中、大學任教，在羅東開業的醫師黃耀發得知後，盼能協助他們找到的生母。

神愛兒童之家當年收留兩兄弟時，以負責人史可堯的姓取名為史立強、史立威，2人住進神愛兒童之家後，有一對遠在美國的夫妻，因結婚多年沒有子女，遂透過當地教會表達領養意願，1986年兩兄弟以新的美國名字展開新人生。

兩兄弟接受完整教育，皆已成家立業，成為醫師的弟弟史立威，3年前在所屬的醫療集團年會上分享了他的故事，也感謝神愛兒童之家、養父母的照顧，讓他生命有了巨大的改變。

在10年前，史立威興起找尋生母的念頭，但卻沒有任何關於他身世的資料。黃耀發獲悉後，與史立威跨海聯繫，希望協助史立威完成這項尋人任務。

(中時 )