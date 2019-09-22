台大代管南投山地農場（梅峰、翠峰及多羅灣區）1092公頃土地，監察院認為侵犯原住民土地，在7月11日提出糾正。台大表示，若政府及立法院推動修法解除台大代管責任，台大願意將土地還給國有財產局。而在此之前，台大推動與當地原住民互惠共榮方案，持續加強在地連結。

1945年時台北帝國大學（台大前身）依據《土地法》第26條，向台灣省政府申請撥用山地農場供教學試驗實習用，於1969年依行政法令奉准撥用經營。

這麼多年來，台大經營山地農場成為台灣山坡地保育和永續利用的示範，成為自然生態教學研究與服務的重地。目前經營主軸為環境教育、生態保護（大於90％的面積）以及永續農業示範（6.87％）面積。

不過監察院認為，台灣光復後自1958年起辦理全省原住民保留地測量登記期間，原台灣省政府民政廳卻未將其登記為原住民保留地，以保障原住民族土地權利；內政部及行政院也未查明台大實無使用需求，即草率於1969年間同意將土地撥交台大使用。

監察院糾正台大指出，台大校取得山地農場土地後竟將土地委外種菜及培育菜苗對外銷售，藉此獲取高額利益，顯已嚴重侵犯原住民族土地權利，並違背公地撥用目的與農場設立之宗旨。

台大近日邀請媒體前往山地農場參訪，展現他們在環境教育、生態保育及花卉、蔬菜栽培的成果。台大表示，山地農場管轄的1092公頃土地，多位於生態及地質敏感區，為保護霧社水庫集水區安全，因此低度開發，90％以上土地為森林保護、生態教學研究的保育區。

對於監察院的糾正，台大生農學院院長盧虎生說，將依法審視山地農場土地的地位，與原住民互惠共榮。他說，若政府修法，解除台大代管山地農場的責任，台大會將土地交還給國有財產局。但在此之前，台大會繼續管理山地農場。

盧虎生說，台大山地農場將持續推動與當地原住民互惠共榮方案，譬如農場有6、70位員工，其中36％是聘用當地原住民；此外，農場保存研究賽德克族、泰雅族民族植物，重建原住民傳統家屋生活空間、呈現其文化特色，更推廣生態營隊，介紹原住民與自然和諧共生的智慧。

(中時 )