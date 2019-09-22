總統蔡英文的碩博士論文近期在政壇掀起波瀾，各界也陸續赴收有蔡論文館藏的圖書館檢閱，就有網友在比對過蔡的論文和LSE該校論文後，發現蔡論文的一些可疑之處，「大致可分為7點」。並附上佐證的資料。

網友在PTT政黑版PO文。(圖/截自PTT論壇)

美國北卡羅來納大學（UNC Charlotte）經濟學系台裔教授Hwan C. Lin（林環牆）對蔡英文總統的博士論文真假問題進行了長達3個月的獨立調查，並赴《倫敦政經學院》圖書館閱讀了蔡英文總統6月提交的博士論文，寫出長達50頁的「獨立調查報告」。林環牆調查的結論是：蔡英文並沒有在35年前的1984年取得倫敦政經學院博士學位。林教授遭總統府提告後，仍繼續追打蔡英文論文，並提出另一位1984年取得倫敦政經學院(LSE)法學博士的論文圖書目錄資料，與蔡英文相比較，質疑「Department of Law(法律系)沒有出現在蔡英文的論文圖書目錄中？」。

網友biolenz在批踢踢政黑版PO文稱，經過比對許多LSE PhD 畢業論文的格式 (從 1984–2017)，他們在館藏細節欄位 (Details) 的部分是有一個既定格式的，30 多年來沒有改變。如果仔細比對這些細節會發現「本校學位畢業論文」的記載方式與一般「他校學位畢業論文」還有「一般論文」有所不同。以此可見蔡目前提出的論文並非經過正常程序收錄的「本校學位畢業論文」。在此圖書館館員似乎並沒有逾越自己的專業而作出不實的登錄。

原PO解釋定義，「本校學位畢業論文」：LSE 自己的學生經過正常學位程序繳交圖書館的畢業論文。「他校學位畢業論文」：其他學校的學生的畢業論文（程序 LSE 無法把關。「一般論文」：就是一般論文，與學位授予無關。另外 LSE 圖書館中的「本校學位畢業論文」 其 Resrouce Type 都是分類在Book底下，只有其他學校(主要美國)的學位畢業論文會使用 Dissertation。

網友在PTT網路論壇貼出蔡論文比對圖，並附上中文註解。(圖/截自PTT論壇)

但該網友比對後認為問題頗多，並將之分為A、B二部分，並比對LSE學生和蔡英文論文7個細節。(蔡部分以*註記)：

A. 在 LSE Library 的觀察

1. 作者 (Author) 欄：

LSE 博士畢業生除了作者名字之外會加上以下所屬機關名稱

London School of Economics and Political Science.，並會加入系所名稱 (如 Department of Economic History.)。

*而蔡的卻是 University of London，非學校官方全名也沒有所屬系所名。

2. 主題 (Subjects) 欄：

如是是「本校學位畢業論文」，會加註 Academic theses，沒有例外。

*而蔡的卻沒有。

3. 出版者 (Publisher) 欄：

如果是「本校學位畢業論文」，會使用以下特定格式

Ph.D. (London) thesis 1984 LSE.年份依據畢業年份會有所改變，其他部分30多年來不變。

*蔡的是 Thesis (Ph.D.)。

4. 建立日期 (Creation Date) 欄：

如果是「本校學位畢業論文」，會放上當年出版年份。

*蔡是 2019。

5. 格式 (Format) 欄：

如果是「本校學位畢業論文」，會使用 leaves 並加上句點，「他校學位畢業論文」還有「一般論文」則使用 pages。

*蔡的是記載為 pages。

6. 論文註記 (Dissertation Note) 欄：

如果是「本校學位畢業論文」，會重述跟出版者欄位一樣的內容，如Ph.D. (London) thesis 1984 LSE.。

*蔡的是 Thesis (Ph.D.) London School of Economics and Political Science, 1983

7. LSE 收藏額外註記 (Additional notes on LSE Holdings) 欄：

如果是「本校學位畢業論文」，會有下述文字

This thesis is the property of London University and may not

be removed from the Library.「本論文為倫敦大學財產，請勿帶出圖書館」。

*蔡的資訊缺少了這個欄位。

B. 在 The University of London Senate House Library 的觀察:

此部分與林教授的獨立調查報告結果一樣，如搜尋倫敦大學的論文收藏

(Catalogue > University of London Theses)，則查不到蔡的「本校學位畢業論文」的資料，其他同屆畢業學生皆有資料。

原PO稱。綜上所分析，蔡的論文並沒有被 LSE 圖書館歸類到「本校學位畢業論文」的類別裡。此項結果也與先前林教授的獨立調查報告的證據吻合 (蔡的論文為黑色裝訂，與其他「本校學位畢業論文」的藍色裝訂不同)，該校對「本校學位畢業論文」應有嚴格的格式與裝訂規範。由此推論，自行提供並以黑色裝訂的論文應並非 LSE 的「本校學位畢業論文」。

其他網友看完該網友交叉比對查證，紛紛留言「LSE很有技巧的回避了那本論文的上繳日期」、「沒有繳論文，就能博士畢業，LSE第一人，台灣第一人，蔡真是台灣之光啊」，更有網友直呼，「論文最大的秘密！」。

(中時電子報)