總統蔡英文的碩博士論文近期在政壇掀起波瀾,各界也陸續赴收有蔡論文館藏的圖書館檢閱,就有網友在比對過蔡的論文和LSE該校論文後,發現蔡論文的一些可疑之處,「大致可分為7點」。並附上佐證的資料。

美國北卡羅來納大學(UNC Charlotte)經濟學系台裔教授Hwan C. Lin(林環牆)對蔡英文總統的博士論文真假問題進行了長達3個月的獨立調查,並赴《倫敦政經學院》圖書館閱讀了蔡英文總統6月提交的博士論文,寫出長達50頁的「獨立調查報告」。林環牆調查的結論是:蔡英文並沒有在35年前的1984年取得倫敦政經學院博士學位。林教授遭總統府提告後,仍繼續追打蔡英文論文,並提出另一位1984年取得倫敦政經學院(LSE)法學博士的論文圖書目錄資料,與蔡英文相比較,質疑「Department of Law(法律系)沒有出現在蔡英文的論文圖書目錄中?」。

網友biolenz在批踢踢政黑版PO文稱,經過比對許多LSE PhD 畢業論文的格式 (從 1984–2017),他們在館藏細節欄位 (Details) 的部分是有一個既定格式的,30 多年來沒有改變。如果仔細比對這些細節會發現「本校學位畢業論文」的記載方式與一般「他校學位畢業論文」還有「一般論文」有所不同。以此可見蔡目前提出的論文並非經過正常程序收錄的「本校學位畢業論文」。在此圖書館館員似乎並沒有逾越自己的專業而作出不實的登錄。

原PO解釋定義,「本校學位畢業論文」:LSE 自己的學生經過正常學位程序繳交圖書館的畢業論文。「他校學位畢業論文」:其他學校的學生的畢業論文(程序 LSE 無法把關。「一般論文」:就是一般論文,與學位授予無關。另外 LSE 圖書館中的「本校學位畢業論文」 其 Resrouce Type 都是分類在Book底下,只有其他學校(主要美國)的學位畢業論文會使用 Dissertation。

但該網友比對後認為問題頗多,並將之分為A、B二部分,並比對LSE學生和蔡英文論文7個細節。(蔡部分以*註記):

A. 在 LSE Library 的觀察

1. 作者 (Author) 欄:

LSE 博士畢業生除了作者名字之外會加上以下所屬機關名稱

London School of Economics and Political Science.,並會加入系所名稱 (如 Department of Economic History.)。

*而蔡的卻是 University of London,非學校官方全名也沒有所屬系所名。

2. 主題 (Subjects) 欄:

如是是「本校學位畢業論文」,會加註 Academic theses,沒有例外。

*而蔡的卻沒有。

3. 出版者 (Publisher) 欄:

如果是「本校學位畢業論文」,會使用以下特定格式

Ph.D. (London) thesis 1984 LSE.年份依據畢業年份會有所改變,其他部分30多年來不變。

*蔡的是 Thesis (Ph.D.)。

4. 建立日期 (Creation Date) 欄:

如果是「本校學位畢業論文」,會放上當年出版年份。

*蔡是 2019。

5. 格式 (Format) 欄:

如果是「本校學位畢業論文」,會使用 leaves 並加上句點,「他校學位畢業論文」還有「一般論文」則使用 pages。

*蔡的是記載為 pages。

6. 論文註記 (Dissertation Note) 欄:

如果是「本校學位畢業論文」,會重述跟出版者欄位一樣的內容,如Ph.D. (London) thesis 1984 LSE.。

*蔡的是 Thesis (Ph.D.) London School of Economics and Political Science, 1983

7. LSE 收藏額外註記 (Additional notes on LSE Holdings) 欄:

如果是「本校學位畢業論文」,會有下述文字

This thesis is the property of London University and may not

be removed from the Library.「本論文為倫敦大學財產,請勿帶出圖書館」。

*蔡的資訊缺少了這個欄位。

B. 在 The University of London Senate House Library 的觀察:

此部分與林教授的獨立調查報告結果一樣,如搜尋倫敦大學的論文收藏

(Catalogue > University of London Theses),則查不到蔡的「本校學位畢業論文」的資料,其他同屆畢業學生皆有資料。

原PO稱。綜上所分析,蔡的論文並沒有被 LSE 圖書館歸類到「本校學位畢業論文」的類別裡。此項結果也與先前林教授的獨立調查報告的證據吻合 (蔡的論文為黑色裝訂,與其他「本校學位畢業論文」的藍色裝訂不同),該校對「本校學位畢業論文」應有嚴格的格式與裝訂規範。由此推論,自行提供並以黑色裝訂的論文應並非 LSE 的「本校學位畢業論文」。

其他網友看完該網友交叉比對查證,紛紛留言「LSE很有技巧的回避了那本論文的上繳日期」、「沒有繳論文,就能博士畢業,LSE第一人,台灣第一人,蔡真是台灣之光啊」,更有網友直呼,「論文最大的秘密!」。

