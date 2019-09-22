前高雄市文化局長尹立臉書爆料，指高市府下令「不宜支持」國片「返校」。（截自尹立臉書）

前高雄市文化局長尹立臉書爆料，指近期最夯國片「返校」是由「高雄人」參與投資，但「返校」在高雄上映卻異常冷靜，本來是最支持國片的城市，代表「高雄人」投資的代表神隱了，也無幫忙辦理首映，幾乎也沒宣傳。原來竟是「上面交代不宜支持」，還說「政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分」。

不過高雄市文化局今天（22日）發出聲明駁斥，表示「絕無所謂上級指示不支持的狀況」。據中央社報導，文化局聲明指出，市府對於「返校」的協助，除投資拍攝外，勘景、協拍及後續行銷宣傳都全力支持協助，對於「高雄人」投資影片均會全力支持，請勿憑個人想像，捏造事實，更不要傷害競競業業的市府同仁。

文化局更表示，對於尹立持續以文化局為戰場，以不實言論抹煞文化局的努力感到不解，籲勿因政治操作，昨是今非，無限上綱。

尹立昨（21日）在臉書發文指出，「返校」由「高雄人」（高雄市府推出的電影長片「投資型補助」計畫）參與投資，尤其部份場景還在黃埔新村拍攝，高雄人一定要去支持。

尹立說，過去在文化局的時候，只要是高雄投資、協拍的電影，都會盡全力協助行銷、活動推廣、首映及包場等等方式，盡全力的支援國片，他任職時每場都會到，陳菊市長也幾乎都會到場支持，像是血觀音、幸福路上、癡情男子漢、盜命師、引爆點...等，因此這幾年大家對於高雄的影視發展也多所肯定。

可是，這次「返校」在高雄上映卻異常冷靜，本來是最支持國片的城市，代表「高雄人」投資的代表神隱了，也無幫忙辦理首映，幾乎也沒宣傳。原來是無奈，上面交代不宜支持，民主走到今天，政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分。

(中時電子報)