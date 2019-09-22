這下子「球爸」拉瓦爾鮑爾真的快要走到窮途末路！根據《紐約郵報》報導，不僅球爸家族球鞋品牌「BBB」今年遭逢重創，就連球爸創辦的少年籃球協會(JBA)也遇嚴重危機，因為參加這個聯賽的不少球員私下表示，根本拿不到任何薪水。

今年才爆發「BBB」共同創辦人侵占公款，造成今夏從湖人被交易到鵜鶘的「球哥」朗佐鮑爾，決定跟自家品牌劃清界線，球哥甚至公開放話，強調「BBB」的球鞋完全不耐穿，害他必須每打一節就換一雙鞋，徹底貶低自己代言的品牌。

沒想到去年才風光創辦的JBA，如今也面臨倒閉危機，因為當初球爸允諾給每個球員至少3000美元月薪，外加球衣銷售的6成分紅，卻從去年就開始傳出欠薪消息，就算到現在仍沒解決，不少球員公開抗議自己被騙，甚至被JBA毀了前途。

其實JBA即將倒閉早有徵兆，因為他們的官方推特從今年6月開始，就再也沒有更新過了，只是回顧球爸當初不可一世模樣，除了擁有自家球鞋品牌，更辦籃球聯賽賺錢，如今這一切將成幻影，也證明光會只出一張嘴，根本是沒用的。

(中時電子報)