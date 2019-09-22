洞藏酒開壇儀式在廣東清遠連州地下河舉行。（照鬥取自中新網）

廣東清遠連州地下河21日舉行一年一度的洞藏酒開壇儀式，洞藏酒散發出濃香馥鬱的味道，現場吸引了3000多名遊客參加。

地處粵北與湖南交界的清遠連州市擁有不少喀斯特地貌的山峰，地下溶洞眾多。當地瑤家人有在地下溶洞裡藏酒的習俗，每年冬季會將釀好的酒藏放在地下溶洞裡，而且通常一藏就要5年以上。每年秋天舉行開壇儀式，開啟滿5年以上的洞藏酒。由於地下溶洞一年四季如春，溫度、濕度穩定，因此十分適宜藏酒，洞藏過的酒會具有清香、柔和、醇厚的特點。

從上世紀90年代開始，清遠連州地下河開始在溶洞裡藏酒。近30年來，溶洞裡的酒藏了又開，開了又藏，目前整個地下河溶洞裡的藏酒已經達到了3000噸左右，藏放時間最長的將近30年。

9月21日，連州當地300多名瑤家人來到地下河舉行一年一度的洞藏酒開壇儀式。瑤族姑娘唱起祝酒歌，跳起了祝酒舞，現場氣氛十分熱烈。

(旺報 )