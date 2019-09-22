當地時間2019年9月20日，一輛載有大陸遊客的大巴車當地時間20日在美國猶他州南部的布萊斯峽谷國家公園附近發生嚴重車禍，造成至少4人死亡。（照片取自中新網）

據大陸駐美國大使館網站消息，當地時間9月20日，美國猶他州布萊斯峽谷附近發生嚴重車禍，巴士事故致4名大陸籍遊客死亡，車上其餘26名大陸籍遊客不同程度受傷。

當地時間2019年9月20日，一輛載有大陸遊客的大巴車在美國猶他州南部的布萊斯峽谷國家公園附近發生嚴重車禍，造成至少4人死亡。大陸駐美大使館在官網上發布資訊顯示，大使館工作組連夜驅車600公里，到不同醫院看望傷患，聯繫死者家屬，轉達大陸政府、國務院領導同志慰問，配合美國員警、醫院等部門全力開展救治、安置、安撫工作。

大陸駐美國大使館感謝猶他州州長辦公室、美國國務院第一時間通報案情，以及猶他州員警、醫院等部門在應急回應、救治傷患中表現出的專業素養，並向猶他州兩岸三地僑胞、留學生、教師志願者隊伍所做無私奉獻致敬。大使館將全力會同有關方面共同做好善後工作，期待繼續得到各方積極配合。

據大陸外交部領事司之前發布的消息，車上29名遊客和1名領隊分別來自上海、浙江、江蘇、黑龍江等地，組團社為上海竹園國際旅行社。

(旺報 )