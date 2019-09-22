高市凱旋青年夜市昨晚驚傳上百黑衣人聚集醞釀姿勢，引起轄區警方高度關注。（翻攝照片／柯宗緯高雄傳真）

高市直播主之亂才告一段落，未料昨晚凱旋青年夜市又有上百位黑衣人聚集，一副凶神惡煞模樣，疑似醞釀滋事，引起攤商及逛街民眾恐慌，警方到場旋即鳥獸散，也無查獲不法事情。據悉，這群黑衣人疑似為「鳳山打狗文創商場」近來頻頻被檢舉違法而打抱不平，才會踩地盤下馬威。這起事件也引發轄區前鎮分局高度關注後續發展。

昨晚7點多左右，這群幾乎以黑色上衣為主的人馬，集體進入前鎮區凱旋青年夜市，不是要消費拚觀光，而是來「討公道」。這些人在夜市走來走去不願散去，雖然未持刀棍等武器，但一臉凶狠嚇壞不少攤商及民眾，急得報警求援。

前鎮分局一心派出所獲報後，立即派員前往現場了解，黑衣人幾乎散去，警方盤查剩下的可疑人士，但他們避重就輕說是來「吃東西」、「租攤位」，現場沒發現有不法情事，只一一登記身分列冊。警方從監視器畫面發現約有20多人聚集，但據現場民眾指稱約有上百人。

前鎮警方今天相當低調，不願正式對外說明案情，就是因為近來成為「治安爐主」，轄區二聖路的寵物店才剛捲入「連千億之亂」被砸店、開槍襲擊，昨晚又傳黑衣人揪眾鬧事，引發警方高度關注，就怕衝突一觸擊發，已組成專案小組展開調查，避免再度顏面掃地。

據了解，黑衣人揪眾醞釀鬧事，起因為鳳山「打狗文創商場」近日甫開幕，但在都市計畫區內成立夜市，違反《都市計畫法》規定，頻頻被人檢舉，市府相關局處也登門稽查，開出12萬罰單，更嗆斷水斷電，搞得夜市快做不下去，而攤商間也傳出黑衣人就是要為「打狗文創」出氣，懷疑是凱旋青年夜市惡意檢舉，要給對方警告。

據悉，凱旋青年夜市去年從原本鳳山青年夜市搬家後，「打狗文創商場」今年大張旗鼓在鳳山青年夜市原址另起爐灶，雙方大打對台，互挖攤商「牆角」，早已有了嫌隙，這場夜市之戰恐怕沒這麼快落幕。

疑兩大夜市糾紛鬧場 40多黑衣人聚集

(中時 )