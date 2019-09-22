高市直播主之亂才告一段落，未料昨晚凱旋青年夜市又有上百位黑衣人聚集，一副凶神惡煞模樣，疑似醞釀滋事，引起攤商及逛街民眾恐慌，警方到場旋即鳥獸散，也無查獲不法事情。據悉，這群黑衣人疑似為「鳳山打狗文創商場」近來頻頻被檢舉違法而打抱不平，才會踩地盤下馬威。這起事件也引發轄區前鎮分局高度關注後續發展。
昨晚7點多左右，這群幾乎以黑色上衣為主的人馬，集體進入前鎮區凱旋青年夜市，不是要消費拚觀光，而是來「討公道」。這些人在夜市走來走去不願散去，雖然未持刀棍等武器，但一臉凶狠嚇壞不少攤商及民眾，急得報警求援。
前鎮分局一心派出所獲報後，立即派員前往現場了解，黑衣人幾乎散去，警方盤查剩下的可疑人士，但他們避重就輕說是來「吃東西」、「租攤位」，現場沒發現有不法情事，只一一登記身分列冊。警方從監視器畫面發現約有20多人聚集，但據現場民眾指稱約有上百人。
前鎮警方今天相當低調，不願正式對外說明案情，就是因為近來成為「治安爐主」，轄區二聖路的寵物店才剛捲入「連千億之亂」被砸店、開槍襲擊，昨晚又傳黑衣人揪眾鬧事，引發警方高度關注，就怕衝突一觸擊發，已組成專案小組展開調查，避免再度顏面掃地。
據了解，黑衣人揪眾醞釀鬧事，起因為鳳山「打狗文創商場」近日甫開幕，但在都市計畫區內成立夜市，違反《都市計畫法》規定，頻頻被人檢舉，市府相關局處也登門稽查，開出12萬罰單，更嗆斷水斷電，搞得夜市快做不下去，而攤商間也傳出黑衣人就是要為「打狗文創」出氣，懷疑是凱旋青年夜市惡意檢舉，要給對方警告。
據悉，凱旋青年夜市去年從原本鳳山青年夜市搬家後，「打狗文創商場」今年大張旗鼓在鳳山青年夜市原址另起爐灶，雙方大打對台，互挖攤商「牆角」，早已有了嫌隙，這場夜市之戰恐怕沒這麼快落幕。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。