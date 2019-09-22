桃園市銀髮族親子健走，民眾攜家帶眷開心參與。(桃園市銀髮族協會提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市銀髮族親子健走，民眾攜家帶眷開心參與。(桃園市銀髮族協會提供／呂筱蟬桃園傳真)

由桃園市銀髮族協會主辦，桃園市政府指導辦理的「108年桃園市銀髮族親子健走暨棒球日活動」，21日於桃園國際棒球場舉行，希望藉由活動會向桃園市民呈現桃園市銀髮族的活躍體能，另外，特別邀請了金牌選手噴射機阿嬤－潘秀雲女士到場來，共同推廣銀髮族體適能運動，揭開活動序目。

這次親子活動目的，希望鼓勵家中的銀髮族長輩們能多出來走走動動，宣揚健康運動與銀髮樂活的概念。晚間球賽因與延賽，所以晚場棒球日活動則延期到10月5日舉行。

另外，活動也向民眾宣導長照2.0計畫中的「社區關懷照顧據點暨C級巷弄長照站」服務，為落實台灣健康社區六星計畫，由在地人提供在地服務，建立社區自主運作模式，設置社區照顧關懷據點，提供老人社區化之預防照護。結合照顧管理中心等相關福利資源，提供關懷訪視、電話問安諮 詢及轉介服務、餐飲服務、健康促進等多元服務，建立連續性之照顧體系。

(中時 )