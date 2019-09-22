女性小心了！別以為定期做乳房、子宮頸抹片檢查，就能遠離婦癌威脅，還有一種卵巢癌更可怕，每年奪走逾600位女性寶貴的生命。醫師說，卵巢癌相當棘手，早期完全沒有症狀，等到出現腹脹、腹痛、頻尿等症狀時，又被當作是肥胖或便秘，近5成患者確診時都已晚期。

中央社報導，台灣癌症基金會副董事長、中研院院士彭汪嘉康說，常見的婦癌包含乳癌、子宮頸癌、卵巢癌和子宮體癌4種，近年乳癌和子宮頸癌的防治成效顯著，但卵巢癌和子宮體癌較不為人知。根據105年台灣癌症登記資料，一年共新增1507名卵巢癌患者，且一年有超過600人因卵巢癌死亡，比子宮體癌更惡性。

一位61歲女性已停經多年，2年前發現私密處有褐色分泌物，很像月經來潮，且常流出羊水般液體，她幾次就醫都沒改善，直到半年後照腹部超音波，才確診是晚期卵巢癌。此時她的腹部明顯腫脹，腫瘤占據腹部，癌細胞更已擴散侵犯腸道，不得不做人工造口幫助排便。

林口長庚醫院婦癌科主治醫師周宏學表示，卵巢癌早期相當難發現，完全沒有症狀，等到出現腹脹、腹痛、頻尿等症狀時，很多人又自以為是「肥胖」或「便秘」，有近5成患者確診時都已經晚期。

周宏學說，卵巢癌晚期相當難治療，相較於乳癌、肺癌、大腸癌，晚期卵巢癌的治療武器較少，另一個困境是，卵巢癌很容易復發。國外研究發現，約7到8成會在一年至一年半左右復發。

周宏學提醒女性，卵巢癌主要與基因有關，無從預防，也欠缺好的篩檢方式，唯有定期到婦產科做超音波，才有助早期發現、治療。

(中時電子報)