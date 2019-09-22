鴻海創辦人郭台銘16日宣布「不參與2020總統連署」，明年大選回到藍綠對決的局勢。有網友提及，每次去爬象山，常常都聽到有老人在罵韓，他說連信義區這種深藍大票倉都造反的話，「韓會不會比4年前朱立倫還慘啊？」有網友認為「北部票倉肯定拿不齊了，南部輸的票也一定補不回來」，但也有網友稱「不至於」。

國民黨總統參選人韓國瑜去年掀起「韓流」，最終也成功將高雄綠地變藍天！然而，韓國瑜上任後，一言一行受到極大關注，也隨之引來許多批評和抹黑。明年大選，韓國瑜將挑戰尋求連任的蔡英文，能否奪下總統大位，各界關注。

網友ayubabbit在PTT發表「韓國瑜會不會連深藍票都拿不齊？」一文。他指出，每次去爬象山，常常都聽到有老人在罵韓，今天聽到的是都說在喝酒、玩女人。他問及，連信義區這種深藍大票倉都造反的話，韓會不會比4年前朱立倫還慘啊？

對此，有網友認為「北部票倉肯定拿不齊了，南部輸的票也一定補不回來」、「只靠腦粉鐵票又不會贏」、「韓的深藍票一直都在崩啊」。但也有網友認為「你又知道信義區老人都是深藍的了」、「不至於」、「大家會看候選人品行和能力，政治立場反而是第二順位」、「笑死！編故事也差不多點」。

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(中時電子報)