2020年台灣燈會將於明年2月8日在台中市熱鬧登場！市政府規劃以「璀璨台中」為燈會主軸，台中市警察局第二分局為宣傳及招募燈會志工，利用『108年守望相助隊示範觀摩演練』機會，在新民高中禮堂擺設宣導攤位，獲得隊員們熱情迴響，紛紛詢問燈會活動細節。

2020年台灣燈會規劃正、副二大展區，主展區在「后里馬場」及「森林園區」，佔地35公頃，從109年2月8日至2月23日為期16天的展期，分為雨林秘境及藝想世界，展現『生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新』；副展區則在文心森林公園，佔地8.8公頃，展期從108年12月21日至109年2月23日，長達65天，以童趣樂園為主，呈現『親子歡樂、活力宜居』的城市意函。

台中市政府警察局第二分局為宣傳及招募燈會志工，利用『108年守望相助隊示範觀摩演練』機會，在新民高中禮堂擺設宣導攤位，由市警察局局長楊源明及警二分局長高誌良共同向全市守望相助隊宣傳燈會活動及志工招募資訊，也利臉書直播放送『台灣燈會在台中』這個好消息，大家得知年度盛事將在台中舉辦的訊息，獲得隊員們熱情迴響。

本次燈會志工招募將使用「2020台灣燈會志工整合服務平台」，預計招募5000人，只要年滿16歲且領有志願服務紀錄冊之民眾均可報名，相關細節可上網瀏覽或洽詢台中市志願服務推廣中心(04)24375973分機9。

(中時 )