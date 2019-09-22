選舉到了，政府大撒錢？學校已經開學了，但實際上，108學年私立高中職的學費漲3％，只不過是由教育部編列經費因應，未轉嫁給學生。不過教團質疑，教育部吸收私立高中職調漲的學費，應該跟選舉有關，他們也擔心將帶動雜費上漲，增加學生負擔。

私立高中職學雜費已經14年沒有調漲了，過去幾年，學校一直要求教育部讓他們漲，但都不能如願。不過今年是選舉年，在日前的全國高中職校長會議中，台中市私立致用高中代表超過10所私校提案，要求調漲學費，教育部竟然同意了。

致用高中校長陳添旺說，希望教育部能夠讓私立高中職調高學費、雜費及實習費，不然說實在的，現行的收費已經無法反映出辦學成本。

因為實施12年國教，從105學年起，讀私立高職免學費，讀私立高中但家戶年收入148萬以下者也免學費，至於雜費、代收代付費、代辦費，則還是要繳。教育部推估，政府每學期補助私立高中職學生每人2萬2800元。

教育部同意私立高中職108學年起調漲學費3％，通科、專業群科（不含藝術類）、進修部、實用技能學程（不含藝術類）學費上限從2萬2800元調升至2萬3484元；專業群科和實用技能學程（藝術類）學費上限從3萬3560元調升至3萬4567元。也就是，大部分科別漲684元，專業群科、實用技能學程的藝術類漲1007元，預估今年需要1.7億元，明年4.1億元，全由教育部埋單。

教育部國教署組長韓春樹說，108課綱今年8月1日起實施，學生要跑班上課，還有學校要提升設備、設施等，考量到諸多因素後，認為可以讓私立高中職調漲學費3％，但是由教育部負擔，不會轉嫁給學生或家長。

對此，陳添旺在會議上說，「調整3％總比沒有好」，我們心存感謝，大概可以撐1、2年。」不過他也希望，現在物價上漲、教學、人事需求提升，因此，教育部應再提升免學費補助額並納入預算，私校才能跟公校公平競爭。

新北市教育產業工會理事長、新北高工老師黃耀南表示，過去私立高中職要求調漲學雜費都不准，今年教育部卻同意了，並吸收了調漲的學費，這難道跟選舉無關？他也擔心學費漲3％，難道學校不會跟著漲雜費，如果教育部不加以限制，最終學生的負擔仍會加重。

(中時 )