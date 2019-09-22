繼索羅門群島後，太平洋島嶼國家吉里巴斯（Kiribati）20日與我閃電斷交，成為大陸孤立台灣與國際社會連結的最新成果，外媒指出，北京與吉里巴斯復交，將有助於大陸發展航太計畫，我駐洛杉磯經文處長朱文祥也表示，吉里巴斯戰略位置太重要，是陸太空事業的起點。

醞釀數月，索羅門群島16日與我國斷交，骨牌效應似乎啟動，20日，另一太平洋島嶼國家吉里巴斯宣布與我斷交、與陸復交，讓我國5天內頓失2太平洋盟友。吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）隨後稱，此舉是考量吉國人民利益後做出的決定，我外交部長吳釗燮則指責吉國向我索求援贈民航客機未果後斷交。

搶佔吉里巴斯，除了是北京孤立台灣於國際社會之外的最新舉措，香港《南華早報》也指出，奪下吉里巴斯有助於增強大陸發展太空計畫的雄心。

報導說，吉里巴斯2003年與大陸斷交、與我建交前，曾於1997年在吉里巴斯的南塔拉瓦島（South Tarawa Island）上建造大陸在外國的首座太空監測站，這座太空監測站對於大陸的神舟載人太空計畫及北斗衛星導航系統相當重要，曾追蹤多次發射計畫，包括2003年10月15日發射的神舟5號計畫，是大陸首次發射載人飛行器，並成功將首位大陸太空人送上太空。不過在與吉里巴斯斷交後，大陸就暫時關閉了這座太空監測站，現在雙方復交，太空監測站可望重新運作。

(中時電子報)