國民黨總統參選人韓國瑜昨到屏東造勢，用「五個一」狠批小英政府。行政院副院長陳其邁今（22）日受訪時回酸，總統大選是政策的比較，不要選舉到了，只會順口溜，玩造成語比賽，那麼對於韓市長的市政表現，也可以用「一事無成」一句話打爆。

韓國瑜昨晚出席黨部幹部餐會時，炮火對準小英政府，痛批外交關係一團複雜、兩岸關係一團冰冷、經濟一塌糊塗、新南向政策一敗塗地、社會衝突一觸即發，台灣愈來愈危險，呼籲大家一定要突破現狀，而唯一的機會就是2020年1月11號，唯一的武器則是手上的選票。

對此，陳其邁為蔡英文緩頰說，蔡政府這幾年對於大國關係，包括美國、日本及周邊國家有非常深厚的軍事安全、外交、國際援助上合作，這些是有目共睹。

陳其邁批韓，假如選舉到了，不講政策，就只會順口遛，造成語比賽，那麼韓市長市政表現，也可以用「一事無成」 一句話打爆。這沒有必要啦，「你做什麼市政，大家會檢驗」。

他也提出數據，蔡政府拚經濟上兩季經濟成長率2.41％，全年預估2.46％為亞洲四小龍第一，這是客觀數字作比較，呼籲韓在批評別人之前，要考慮到他政績有無受到檢驗。

(中時 )